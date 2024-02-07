Олимпиада в Сочи: полная запись церемонии открытия зимних Игр 2014 (видео)

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи состоялась 7 февраля 2014 года.

Шоу прошло на стадионе «Фишт» в Сочи. Она началась в 20:14 по московскому (и местному) времени.

Центральная тема сюжета — «Сны о России», которые снятся маленькой девочке с символичным именем Любовь. Она отправляется в это путешествие в компании с талисманами Игр-2014 — ими стали Леопард, Белый мишка и Зайка.

Началось шоу с видеоряда, посвященному русскому алфавиту. Каждая буква была связана с важным историческим событием, человеком или предметом. После Люба совершила полет над Россией.

В этой части церемонии с официальными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава МОК Томас Бах.

Важная часть церемонии — традиционный парад спортсменов. Честь нести флаг России досталась бобслеисту Александру Зубкову, сопровождала наших атлетов супермодель Ирина Шейк.

В финальной части церемонии были представлены главные исторические события России: от эпохи Петра I до современности. Одним из ключевых моментов шоу стал балет по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Артисты представили первый бал Наташи Ростовой. Солировали прима Большого театра Светлана Захарова и балетмейстер Владимир Васильев.

Олимпийский гимн прозвучал в исполнении оперной певицы Анны Нетребко, а гимн России — Московского Сретенского монастыря.

Олимпийский огонь на стадион внесла теннисистка Мария Шарапова. Право зажечь факел в Олимпийском парке удостоились легенда хоккея Владислав Третьяк и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 до 23 февраля 2014 года (соренования начались за день до церемонии открытия — 6 февраля).