Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио
10:02
Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио, в матче за третье место обыграв команду Бразилии со счетом 3:2.
За золото поборются Россия и Франция. Эта игра пройдет сегодня, 7 августа (начало — в 15.15 по московскому времени).
Волейбол
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Мужчины
Матч за 3-е место
Аргентина — Бразилия — 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13)
7 августа. Токио. «Ariake Arena».
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