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Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио

10:02
Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио. Фото Reuters
Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио. Фото Reuters
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Сборная Аргентины по волейболу завоевала бронзу Олимпиады в Токио, в матче за третье место обыграв команду Бразилии со счетом 3:2.

За золото поборются Россия и Франция. Эта игра пройдет сегодня, 7 августа (начало — в 15.15 по московскому времени).

Волейбол

Олимпийские игры

Мужчины

Матч за 3-е место

Аргентина — Бразилия — 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13)

7 августа. Токио. «Ariake Arena».

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