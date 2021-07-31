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Олимпиада-2020: положение женской сборной России после четвертого игрового дня в волейболе

18:30
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Женская сборная России по волейболу занимает второе место в группе В после четвертого игрового дня Олимпиады в Токио. 31 июля россиянки обыграли сборную США (3:0). Счет в партиях — 25:20, 25:12, 25:19.

Российские волейболистки идут вторыми с восемью очками. Столько же у американок, которые идут третьими. Лидируют итальянки — девять очков.

Четвертое место занимает сборная Турции (семь очков). На пятой позиции Китай (четыре очка). У Аргентины ноль очков и последнее, шестое место.

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. Россиянки уже обеспечили себе место в 1/4 финала.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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