Олимпиада-2020: положение женской сборной России после четвертого игрового дня в волейболе

Женская сборная России по волейболу занимает второе место в группе В после четвертого игрового дня Олимпиады в Токио. 31 июля россиянки обыграли сборную США (3:0). Счет в партиях — 25:20, 25:12, 25:19.

Российские волейболистки идут вторыми с восемью очками. Столько же у американок, которые идут третьими. Лидируют итальянки — девять очков.

Четвертое место занимает сборная Турции (семь очков). На пятой позиции Китай (четыре очка). У Аргентины ноль очков и последнее, шестое место.

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. Россиянки уже обеспечили себе место в 1/4 финала.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.