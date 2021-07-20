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Веснина — об Олимпиаде: «Рада, что поддалась уговорам Тарпищева и вернулась в теннис»

20:30
Елена Веснина. Фото Instagram
Елена Веснина. Фото Instagram
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне в Токио.

«Теннисисты часто играют в Азии и прекрасно знают, что здесь бывает влажно и жарко. Так что нужно немного времени, чтобы адаптироваться к таким условиям. С этим проблем у нас не возникнет, а вот к смене часового пояса все-таки придется привыкнуть. Что касается кортов, то они меня приятно удивили. Выступала здесь несколько лет назад и знаю, что японцы умеют организовывать турниры на самом высоком уровне», — цитирует Веснину официальный сайт ОКР.

Также теннисистка призналась, что рада возвращению в большой теннис после рождения ребенка.

«Рада, что поддалась уговорам Шамиля Тарпищева и вернулась в теннис. Благодаря этому я в Токио, на особенном для меня олимпийском турнире. Что касается командного настроя, то девочки заряжены, очень хотят удачно сыграть. На правах старшего товарища делюсь с ними опытом, что-то подсказываю. Потому что когда ты на Олимпийских играх впервые, многое может тебя поразить и отвлечь. Так что важно сохранять максимальную концентрацию», — добавила Веснина.

Летняя Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/korty-priyatno-udivili-rossijskie-tennisisty-osvaivayutsya-v-tokio/

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