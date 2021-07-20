Рублев рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне
14:45
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Токио.
«Обустроились хорошо. Еда неплохая, выбор большой. Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане все нормально.
Второй день подготовки почти закончен. Надеюсь, будет достаточно времени, чтобы адаптироваться и полностью привыкнуть к кортам, начать первые матчи с хорошего уровня, на все 100 процентов», — приводит слова Рублева ТАСС.
На Играх-2020 Рублев выступит в одиночном разряде и в паре с Кареном Хачановым.
Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир — с 24 июля по 1 августа.
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