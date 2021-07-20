Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Токио.

«Обустроились хорошо. Еда неплохая, выбор большой. Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане все нормально.

Второй день подготовки почти закончен. Надеюсь, будет достаточно времени, чтобы адаптироваться и полностью привыкнуть к кортам, начать первые матчи с хорошего уровня, на все 100 процентов», — приводит слова Рублева ТАСС.

На Играх-2020 Рублев выступит в одиночном разряде и в паре с Кареном Хачановым.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир — с 24 июля по 1 августа.