Джокович проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзовую медаль Олимпиады

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста победил серба Новака Джоковича в финале за третье место в одиночном мужском разряде на Олимпиаде в Токио.

Испанец победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Отметим, что Карреньо-Буста провел первую Олимпиаду в карьере и впервые обыграл Джоковича.

Напомним, что в финале за золотую медаль Игр в Японии сыграют немец Александр Зверев и россиянин Карен Хачанов.

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Одиночный разряд

Матч за 3-е место

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3