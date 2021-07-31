Джокович проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзовую медаль Олимпиады
11:56
Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста победил серба Новака Джоковича в финале за третье место в одиночном мужском разряде на Олимпиаде в Токио.
Испанец победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Отметим, что Карреньо-Буста провел первую Олимпиаду в карьере и впервые обыграл Джоковича.
Напомним, что в финале за золотую медаль Игр в Японии сыграют немец Александр Зверев и россиянин Карен Хачанов.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Матч за 3-е место
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3
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