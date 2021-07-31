Кудерметова: «Бразильянки переиграли нас в розыгрышах. Мы подействовали не нагло»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в паре с Еленой Весниной в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Когда вели на тай-брейке, девочка хорошо подала, у меня мяч сорвался. Дальше на своих подачах не знаю, что произошло. Они переиграли нас в розыгрышах. Мы в тот момент подействовали не нагло. Со стороны, наверное, казалось, что мы ждали ошибок соперниц, но на самом деле, это далеко не так. Сейчас очень тяжело сделать какие-то выводы.

Лена сыграла очень много матчей, мы уже все несвежие. Сейчас все и в эмоциональном упадке, и с упадком сил. Приходится бороться с тем, что есть», — сказала Кудерметова после матча.

В матче за бронзу Веснина и Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани — 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.