Мужская сборная России вышла в финал с третьим временем в комбинированной эстафете на Олимпиаде
15:33
Мужская сборная России (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринев) вышла в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.
Российские пловцы показали третий результат — 3.30,02. Первое время показала сборная Италии, второе — команда Великобритании.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м комбинированная
Предварительные заплывы
1. Италия — 3.30,02
2. Великобритания — 3.31,47
3. Россия (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринев) — 3.31,66
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