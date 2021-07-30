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Мужская сборная России вышла в финал с третьим временем в комбинированной эстафете на Олимпиаде

15:33
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Мужская сборная России (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринев) вышла в финал в комбинированной эстафете 4x100 метров на Олимпиаде в Токио.

Российские пловцы показали третий результат — 3.30,02. Первое время показала сборная Италии, второе — команда Великобритании.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Предварительные заплывы

1. Италия — 3.30,02

2. Великобритания — 3.31,47

3. Россия (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев, Владислав Гринев) — 3.31,66

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