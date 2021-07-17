В федерации плавания заявили, что тема допинга для российского плавания является неактуальной

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко заявил, что есть все основания надеяться на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, которые отстранены от Олимпиады в Токио из-за манипуляций с их допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории.

«Суд должен состояться в ближайшее время, результаты будут объявлены. Спортсмены находятся в заявке, мы не суетимся. Дело в том, что в плавании вообще допинг не практикуется, и мы уверены, что все будет хорошо. Они отстранены, но с их стороны нарушений не было.

Будьте спокойны. Речь идет о делах 2014 года. Я знаю, что руководство федерации в лице Владимира Сальникова сделало все, чтобы исход был положительным. Скорее всего, в понедельник–вторник уже все будет ясно. Команда спокойна, ребята — тоже. Все знают, что нам скрывать нечего. Расшатывать ситуацию сейчас не нужно. И так очень смешно, что об этом сообщили буквально перед стартом Олимпиады», — цитирует Авдиенко «Газета.Ru».

14 июля Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).