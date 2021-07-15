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Тренер сборной России по плаванию заявил, что рано говорить о заменах в команде

15 июля 2021, 17:10
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик считает, что рано говорить о возможных заменах в команде после отстранения российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Большая часть команды сейчас во Владивостоке и продолжает подготовку к Олимпийским играм. До Токио осталось совсем чуть-чуть. По поводу замен еще рано что-либо комментировать», — приводит слова Чепика ТАСС.

14 июля стало известно, что Кудашев и Андрусенко временно отстранены от соревнований. Решение об отстранении было принято на основании доказательств, представленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Из-за санкций спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11911887

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