Тренер сборной России по плаванию заявил, что рано говорить о заменах в команде

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик считает, что рано говорить о возможных заменах в команде после отстранения российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Большая часть команды сейчас во Владивостоке и продолжает подготовку к Олимпийским играм. До Токио осталось совсем чуть-чуть. По поводу замен еще рано что-либо комментировать», — приводит слова Чепика ТАСС.

14 июля стало известно, что Кудашев и Андрусенко временно отстранены от соревнований. Решение об отстранении было принято на основании доказательств, представленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Из-за санкций спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.