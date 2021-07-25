Пловец Калиш принес США первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
Американский пловец Чейз Калиш завоевал золото на дистанции 400 метров комплексом на Олимпиаде-2020.
Эта золотая медаль стала первой для США на Играх в Токио и первой наградой на соревнованиях. В первый день Олимпиады американцы не смогли завоевать ни одной медали.
Второе место в плавании на 400 метров комплексом занял еще один американский спортсмен, Джей Литерленд, третьим стал австралиец Брендон Смит.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м комплекс
Финал
1. Чейз Калиш (США) — 4.09,42
2. Джэй Литерленд (США) — 4.10,28
3. Брендон Смит (Австралия) — 4.10,38
4. Давид Веррасто (Венгрия) — 4.10,59
4. Макс Литчфилд (Великобритания) — 4.10,59
6. Леон Маршан (Франция) — 4.11,16
7. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 4.11,22
8. Альберто Раццетти (Италия) — 4.11,32
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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