Пловец Калиш принес США первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Американский пловец Чейз Калиш завоевал золото на дистанции 400 метров комплексом на Олимпиаде-2020.

Эта золотая медаль стала первой для США на Играх в Токио и первой наградой на соревнованиях. В первый день Олимпиады американцы не смогли завоевать ни одной медали.

Второе место в плавании на 400 метров комплексом занял еще один американский спортсмен, Джей Литерленд, третьим стал австралиец Брендон Смит.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м комплекс

Финал

1. Чейз Калиш (США) — 4.09,42

2. Джэй Литерленд (США) — 4.10,28

3. Брендон Смит (Австралия) — 4.10,38

4. Давид Веррасто (Венгрия) — 4.10,59

4. Макс Литчфилд (Великобритания) — 4.10,59

6. Леон Маршан (Франция) — 4.11,16

7. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 4.11,22

8. Альберто Раццетти (Италия) — 4.11,32

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля