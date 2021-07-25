Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Хафнауи из Туниса завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем

05:11

Ахмед Хафнауи из Туниса завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в плавании на 400 метров вольным стилем.

Хафнауи показал результат 3.43,36. Серебро у австралийца Джека Маклафлина (3.43,52), замкнул тройку призеров американец Киран Смит (3.43,94).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м в/с

Финал

1. Ахмед Хафнауи (Тунис) — 3.43,36

2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52

3. Киран Смит (США) — 3.43,94

4. Хеннинг Мулляйтнер (Германия) — 3.44,07

4. Феликс Аубек (Австрия) — 3.44,07

6. Габриэле Детти (Италия) — 3.44,88

7. Элайджа Уиннингтон (Австралия) — 3.45,20

8. Джейк Митчелл (США) — 3.45,39

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Врач развеял популярные мифы о растворимом кофе
Как при помощи смены номера телефона изменить будущее
Кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд