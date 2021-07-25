Хафнауи из Туниса завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем
05:11
Ахмед Хафнауи из Туниса завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в плавании на 400 метров вольным стилем.
Хафнауи показал результат 3.43,36. Серебро у австралийца Джека Маклафлина (3.43,52), замкнул тройку призеров американец Киран Смит (3.43,94).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м в/с
Финал
1. Ахмед Хафнауи (Тунис) — 3.43,36
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52
3. Киран Смит (США) — 3.43,94
4. Хеннинг Мулляйтнер (Германия) — 3.44,07
4. Феликс Аубек (Австрия) — 3.44,07
6. Габриэле Детти (Италия) — 3.44,88
7. Элайджа Уиннингтон (Австралия) — 3.45,20
8. Джейк Митчелл (США) — 3.45,39
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю