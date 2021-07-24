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Чупков заявил, что не рассчитывает на медали в стометровке брассом на Олимпиаде в Токио

15:47
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Российский пловец Антон Чупков заявил, что не рассчитывает на медали в стометровке брассом на Олимпиаде-2020 в Токио, несмотря на выход в полуфинал.

«Результат так себе, сотня — непредсказуемая для меня дистанция. Медальные перспективы? Нет, на сотню я для себя жесткие цели не ставил, хотел достойно проплыть», — цитирует ТАСС Чупкова.

Спортсмен добавил, что сбор во Владивостоке помог ему адаптироваться к часовому поясу в Токио, а также рассказал о своем отношении к условиям проживания в олимпийской деревне.

«Азиатский часовой пояс для меня всегда был тяжелым, поэтому эти две недели во Владивостоке пошли на пользу. Условия проживания? Я уже столько всего прошел, где только не был, поэтому уже все равно, я нормально ко всему отношусь. Бывало и хуже», — добавил Чупков.

24-летний Чупков занял 15-е место в квалификации на дистанции в 100 метров брассом и вышел в полуфинал Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11978939

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Иван Торопцев все материалы автора

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