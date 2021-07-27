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Министр спорта Матыцин: «Рылов и Колесников показали исторический результат»

08:58
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Министр спорта Олег Матыцин отметил, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников показали исторический результат на Олимпиаде в Токио.

«Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Рылов выиграл золото на дистанции 100 м на спине. Колесников стал вторым, отстав на 0,02 с.

Напомним, впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании. В последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда первыми стали Александр Попов и Денис Панкратов.

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  • maximalist

    Долой Матыцина! Интриги в российском спорте, в частности, в биатлоне и в футболе поддерживает.

    27.07.2021