Министр спорта Матыцин: «Рылов и Колесников показали исторический результат»
Министр спорта Олег Матыцин отметил, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников показали исторический результат на Олимпиаде в Токио.
«Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Рылов выиграл золото на дистанции 100 м на спине. Колесников стал вторым, отстав на 0,02 с.
Напомним, впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании. В последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда первыми стали Александр Попов и Денис Панкратов.
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