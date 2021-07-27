Рылов заявил, что лучше выступить на Олимпиаде без гимна, чем пропустить Игры

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото в плавании на спине на дистанции 100 метров на Олимпиаде в Токио, высказался об отсутствии гимна России на Играх.

«Конечно, когда стоишь на пьедестале, хочется, чтобы играл твой гимн, этого не хватает. Но обстоятельства сложились так, как есть, спортсмены на это влиять не могут. Это было наилучшим решением. Лучше, чем пропуск Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова Рылова.

Рылов стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Во время церемонии награждения вместо гимна России играл фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио без государственной символики и гимна страны из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).