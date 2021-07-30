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Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады на 100 метрах вольным стилем

05:06
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Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем.

27-летняя спортсменка показала результат 51.96, установив новый олимпийский рекорд. Серебро у Шивен Хоги из Гонконга (52.27), замкнула тройку призеров австралийка Кейт Кэмпбелл (52.52).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м в/с

Финал

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 ОР

2. Шивен Хоги (Гонконг) — 52,27

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,52

4. Пенни Олексяк (Канада) — 52,59

5. Сара Шестрем (Швеция) — 52,68

6. Фамке Хемскерк (Нидерланды) — 52,79

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Сергей Разин все материалы автора

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