Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады на 100 метрах вольным стилем
05:06
Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 100 метрах вольным стилем.
27-летняя спортсменка показала результат 51.96, установив новый олимпийский рекорд. Серебро у Шивен Хоги из Гонконга (52.27), замкнула тройку призеров австралийка Кейт Кэмпбелл (52.52).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м в/с
Финал
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 ОР
2. Шивен Хоги (Гонконг) — 52,27
3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,52
4. Пенни Олексяк (Канада) — 52,59
5. Сара Шестрем (Швеция) — 52,68
6. Фамке Хемскерк (Нидерланды) — 52,79
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