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Регбистки сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19

14 июля 2021, 19:02
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Регбистки сборной России, которые находятся в Японии, сдали отрицательные тесты на коронавирус после случая заражения в команде.

«Сейчас пришел отрицательный результат у всех. Это был первый тест. Завтра будет еще один. Надеемся, что все будет хорошо. У всей команды, у всего персонала», — сказал генеральный менеджер национальной команды Алексей Грамотнев РИА Новости.

Ранее женская сборная России по регби-7 была изолирована в Японии на два дня из-за заражения коронавирусом массажиста команды.

Российские регбистки стартуют в турнире по регби-7 на Олимпиаде в Токио матчем против команды Великобритании 29 июля. Также россиянки в группе А сыграют с командами Кении и Новой Зеландии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210714/regbi-1741285398.html

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Иван Шитик все материалы автора

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