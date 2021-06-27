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Доходы наших призеров Олимпиад за десять лет упали в два раза. Подарочные иномарки тоже под вопросом

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 17:30
Мария Ласицкене, Юлий Ефимова, Светлана Ромашина. Фото Getty Images Госпремии в СССР и в России за олимпийские медали.
Мария Ласицкене, Юлий Ефимова, Светлана Ромашина. Фото Getty Images
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Общий призовой фонд для выступающих в Токио без национального флага российских олимпийцев может превысить полмиллиарда рублей. И это очень мало.

Во вторник Олимпийский комитет России должен утвердить заявку нашей команды на Игры в Токио. Как известно, из-за санкций ВАДА россияне будут выступать под белым флагом с символикой ОКР и под музыку Чайковского вместо национального гимна. Тем не менее государство и связанные с ним спонсоры приготовили весомые материальные стимулы для тех из нейтральных спортсменов, которые на ОИ-2020 завоюют медали. При удачном раскладе команда ROC (слово «Россия» в названии под запретом) будет претендовать более чем на 70 наград. В этом случае бонусы спортсменам-призерам и их тренерам в общей сложности могу превысить полмиллиарда рублей. Как будет складываться эта сумма и насколько она велика по сравнению с предыдущими Олимпиадами?

Артем Дзюба, Владлена Бобровникова, Алина Загитова, Мария Ласицкене (слева направо).Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

Инфляция призовых

Премия за олимпийские медали из госбюджета в нашей стране традиционно одни из самых высоких в мире — во всяком случае, среди стран из топ-10 командного зачета. С 2012 года они неизменны: освобожденные от налогов 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье. В свое время эти цифры получились путем пересчета в рубли призовых, которые до 2010 года назначались в валюте. Правда, из-за падения курса рубля доходы призеров Игр за последние десять лет сократились более чем вдвое: 4 миллиона рублей сейчас — это всего 46400 евро (в 2010-м золото оценивалось в 100 тысяч евро). Хотя здесь масса нюансов, связанных с уровнем цен и зарплат в стране. Например, в 1994-м, когда за олимпийский титул платили 15 тысяч долларов, это были огромные деньги, в том числе для бюджета страны (с учетом общей суммы выплат). Сейчас же сумма примерно в полмиллиарда рублей — это ежегодный зарплатный фонд середняка Континентальной хоккейной лиги.

Несмотря на очень тяжелые времена для бюджета, во второй половине 1990-х спортсмены добились повышения госпремии за первое место на Играх до 50 тысяч долларов. И их сложно за это винить, ведь для многих членов олимпийской сборной тогда это была «зарплата за четыре года». Ну а самые жирные годы в плане бонусов за медали ОИ наступили в конце нулевых, когда выплаты сначала были повышены до 100 тысяч долларов, а затем доллары превратились в евро — валюту с более высоким курсом. Кроме того, в 2006-м к стимулированию олимпийцев подключился Фонд поддержки олимпийцев России, который основали неравнодушные к спорту крупные бизнесмены. Они начали дарить призерам Игр иномарки, что увеличивало государственный бонус примерно вдвое.

В начале 2010-х свои премии также начали назначать регионы (ранее они в основном дарили квартиры, но с этим возникало много скандалов). Самые богатые местные власти повторяют суммы госвыплат. В результате буквально за два олимпийских цикла призовой фонд увеличился более чем в шесть раз, и это не считая появления зарплат для сборников, стипендий для призеров Олимпиад и чемпионатов мира, а также выплат по линии спортивных клубов. Однако неверно думать, что все это сильно ударило по карману налогоплательщиков. Ведь параллельно росли и доходы бюджетов всех уровней. В то же время зарплатные фонды в наших футболе и хоккее за счет корпоративных и частных инвесторов вообще взлетели за до небес.

В общем, наши элитные олимпийские атлеты, конечно, перестали нищенствовать и получать «зарплату раз в четыре года». Но их безбедная жизнь — тоже понятие относительное. Особенно на фоне футболистов и хоккеистов. С другой стороны, падение доходов призеров Олимпиад за счет снижения курса рубля оказалось не столь болезненным. В конце концов — а кому сейчас легко? Тем более что начались совсем другие события, существенно скорректировавшие бонусы, которые получали наши спортсмены за свои результаты.

7&nbsp;ноября. Москва. Алина Загитова на&nbsp;шоу &laquo;Влюбленные в&nbsp;фигурное катание&raquo;.«Рынка нет — произошло обнуление». Сколько денег потеряла Загитова из-за пандемии?

Нематериальные стимулы

Сначала на фоне допинговых скандалов начались перепроверки старых допинг-проб. Россиян начали задним числом массово лишать олимпийских наград и призовых, завоеванных на коммерческих стартах (их надо было вернуть в случае возобновления карьеры после дисквалификации). Но здесь государство проявило благородство — выплаченные премии возвращать никто не требовал, санкции коснулись только стипендий, да и то не всегда. Более того, некоторым из экс-допингеров помогали возвращать призовые через спонсоров и федерации. Однако допинговые неприятности удалили, не только по прошлым победам, но и по будущим.

Десятки наших спортсменов не были допущены на Олимпиады 2016 и 2018 годов — порой без объяснения причин или с очень туманной аргументацией. Претендовать на госпремии после этого они формально уже не могли, но и здесь было решено пойти отстраненным навстречу. В 2016-м некоторым из них были выплачены компенсации за пропущенные Игры, а паралимпийцам — премии за альтернативные старты. Альтернативные соревнования оплачивались на олимпийском уровне и в 2018-м. Так что резкое падение медальных результатов россиян не привело к резкому сокращению государственных затрат на стимулирование олимпийцев. При этом надо понимать — суммы здесь существенны только для частных лиц. Госбюджет корректировки расходов на несколько десятков миллионов рублей просто не заметил бы.

В этом году альтернативных стартов пока не планируется (хотя легкоатлетка Екатерина Конева в недавнем интервью «СЭ» предлагала их провести), а платить государству, местным властям и спонсорам по итогам Токио-2020, скорее всего, придется примерно полусотне спортсменов и примерно 30 тренерам. В отношении спортсменов цифра может существенно скорректироваться вверх, если россияне завоюют медали в командных видах спорта. Все эти деньги давно заложены в бюджеты, и каких-то сюрпризов здесь не предвидится. Неясности остаются разве что с иномарками от Фонда поддержки олимпийцев. В последние годы с ними регулярно возникают скандалы, поэтому все громче звучат призывы заменить подарки на денежный бонус, несмотря на все возможные налоговые сложности.

Негативный фонд обычно появляется в тот момент, когда спортсмены пытаются продать подаренный за Олимпиаду автомобиль. Некоторые болельщики реагируют на это так, словно олимпийцы собираются нажиться на реализации спекулянтам своих медалей. Вместе с тем очевидно, что формат подобных «презентов от олигархов» стремительно устаревает. Во-первых, престижный автомобиль перестает быть в обществе однозначным символом жизненного успеха. Во-вторых, «подарок с барского плеча», с которым к тому же нельзя расстаться без приключений, явно ущемляет достоинство призеров Олимпиад. Особенно, если они юны, как Алина Загитова в 2018-м, и формально не имеют права владеть машиной.

Надо также учитывать, что некоторые бонусы от государства, которые получают олимпийские призеры, принесут им пользу в дальней перспективе. Например, звание заслуженного мастера спорта дает право на надбавку к окладу в госучреждениях, льготы по коммунальным платежам и некоторым налогам. Также различные льготы предусмотрены для кавалеров орденов и медалей, которыми обычно награждаются герои Олимпиад и их тренеры. В общем, стимулов для участников Игр достаточно. Хотя олимпийские бонусы и бледно смотрятся на фоне доходов футболистов, хоккеистов и даже теннисистов. Например, на стартующем Уимблдоне 4,8 миллиона рублей (48000 фунтов) платят просто за факт выступления в первом круге. Правда, половину этой суммы придется отдать в качестве налога.

Госпремии в СССР и в России за олимпийские медали.
Госпремии в СССР и в России за олимпийские медали.

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