В ВАДА ответили на сообщение Минспорта о нежелании принимать взнос

В пресс-службе Всемирноого антидопингового агентства (ВАДА) прокомментировали слова заместителя министра спорта России Андрея Федорова о том, что ВАДА не принимает от России взнос за 2023 год.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — заявили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

Сумма взноса за 2023 года составляет более 1,2 миллиона долларов. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет выплачивать согласованную с ВАДА сумму.