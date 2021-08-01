Британцы плачут и жалуются больше, чем соревнуются. Олимпиаду они пока России проигрывают

Британские СМИ пестрят драмами, а результата нет.

Медальный зачет Олимпиады-2021 пока поистине удивительный. Поверить в то, что после первой недели Япония будет обгонять США, лидировать с солидным отрывом Китай, а Россия/ОКР уже соберет 11 золотых медалей, вряд ли кто-то мог. Но кто точно пока не в восторге от этой Олимпиады — так это британцы. Они, как и американцы, недобирают и занимают только шестое место в общем зачете. Хотя в Рио-де-Жанейро добрались до исторического второго с 27 золотыми медалями.

Здесь, правда, надо признать, что в последние пару дней ситуация улучшилась, а основные виды, как легкая атлетика, велотрек и бокс, у британцев еще впереди — но добраться до 27 побед им будет почти нереально. В 2016-м на тот же момент у островитян было 10 золотых медалей.

Черный день, несмотря на два золота

Но особенно интересно смотреть на то, что происходит в британских СМИ. Газета Guardian уже порадовала нас колонкой с обличением лозунга #WeWillROCYou — мол, его вообще Тимати (они его знают!) продвигает, а он поддерживает власть. Но критика России с Туманного Альбиона стала доброй традицией любых спортивных турниров — без нее было бы как-то скучно.

Куда драматичнее следить за тем, что пишут о самой сборной Великобритании и что с ней происходит. А там — сплошные слезы.

Одна из надежд страны спринтер Дина Эшер-Смит не смогла попасть в финал на 100-метровке — заплакала после финиша. Следом она сама снялась с 200 метров. Причина — травма незадолго до Игр, разрыв подколенного сухожилия. Ей уже оказывают поддержку в соцсетях другие спортсмены и ветераны.

Дина Эшер-Смит не смогла попасть в финал на 100-метровке Олимпиады.

Следующей пошла плакать барьеристка Джесси Найт, которая в своей попытке на 400 метров врезалась в первое же препятствие. Возможно, повлияла самоизоляция, на которую британке пришлось уйти после позитивного теста на ее самолете. Но комментировать странный забег после финиша она отказалась.

Еще один бегун Оливер Дастин, который едва успел отбиться от допингового дела, вылетел на 800 метрах в первой же попытке. В этом году его допинг-тест на кокаин дал положительный результат, но было признано, что Дастин получил допинг в результате заражения. Но оправдание несильно помогло — дорожка все равно оказалась несчастливой.

Британские регбистки 31 июля также остались без медалей в женском турнире по регби-7, уступив два матча подряд: 19:26 француженкам и 12:21 фиджийкам.

Два золота все-таки вчера было — в смешанных эстафетах в плавании и триатлоне, но, если изучать заголовки, разочарования в Соединенном Королевстве явно больше.

Критика чистоты от пловцов и скромность боксерок

Daily Mail отдельной заметкой отметила приезд домой гребчихи Хелен Гловер, которая сумела «оставить разочарование позади» после четвертого места в двойках — а уступила она в том числе и ROC.

Но если Гловер, в отличие от Меган Калмо, не стала говорить про нечестных российских спортсменов, то пловец Люк Гринбанк был прямолинеен:

— Безусловно, это сложно — соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников «чист», а кто нет. Такого в спорте быть не должно. Мы должны думать только о соревнованиях. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой — и ничего против этого не делается.

Боксерка Кэррисс Артингсталл проиграла в полуфинале японке Ирие раздельным решением судей -3:2. Но по крайней мере она была сдержанна: «Я не буду ныть насчет судейства, это был очень, очень близкий бой».

Если британцы собирают переламывать ситуацию в медальном зачете, им куда лучше подойдет этот подход. Пока же они уступают России три золота, мы в свою очередь в пяти от США. У которых тоже достаточно проблем — то снимается Симона Байлз, в больнице олимпийский чемпион Коннор Филдс после страшной травмы и сотрясения мозга.

Пока эта Олимпиада явно не западных стран. Переезд Игр в азиатский регион сказался на географии победителей. И Китай, который фаворитом медальной гонки после Рио никто не считал, вполне может заткнуть американцев за пояс.