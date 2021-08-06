Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио

Обзор главных событий 7 августа, 15-го медального дня Олимпийских игр в Токио.

На каждой летней Олимпиаде у сборной России бывает такой «золотой день», когда мы ждем наибольшего количества наград. Иногда ожидания оправдываются, иногда — не совсем. Но в любом случае такой супердень мы ждем 7 августа, когда наши олимпийцы вполне способны побороться за 5—7 золотых медалей.

Финал, еще финал!

Мы ждали этого восемь лет — и вот наши мужчины-волейболисты снова в олимпийском финале. Который обещает стать не менее захватывающим, чем лондонский, пусть Бразилию ребята уже и обыграли дважды на этом турнире.

В соперниках у команды Туомаса Саммелвуо сборная Франции. С одной стороны, «Трехцветные» заняли четвертое место в нашей группе, одержав всего две победы в пяти встречах. С другой — одна из них одержана над россиянами, которые больше вообще никому в Токио не проигрывали. А после попадания в плей-офф французы преобразились, выбили из турнира действующих чемпионов из Польши во главе с Вильфредо Леоном, а затем отомстили Аргентине.

То, что россияне в решающем матче будут фаворитами, сомнению не подлежит. Но чтобы оправдать этот статус, придется изрядно попотеть.

Примерно такой же расклад и в мужском пляжном волейболе. Но тут просто необходимо упомянуть, что россияне никогда не выигрывали в этом виде спорта олимпийские медали. Поэтому Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уже вошли в историю. Теперь они в ранге действующих чемпионов мира встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Будет очень ярко и эмоционально, даже не сомневайтесь. И шансов на победу у россиян чуть больше — не напрасно же норвежцев на групповом этапе обыграла вторая по рейтингу наша пара Константин Семенов/Илья Лешуков.

Также последние матчи будут сыграны на олимпийском турнире по водному поло у женщин. Два дня назад мы все рукоплескали нашим девушкам, давшим бой в полуфинале грозной сборной США и едва не обыгравшим североамериканок. Лишь последние минуты решили судьбу встречи не в нашу пользу. И теперь наши девушки, как и в Рио-де-Жанейро, разыграют бронзу. Причем опять с той же самой сборной Венгрии, которую пять лет назад переиграли в серии послематчевых пенальти. Задача не менее сложная, команды уже встречались на групповом этапе и победителя не выявили — 10:10. И еще один штрих — венгерки на предварительной стадии как раз сумели победить США.

5.30 Пляжный волейбол. Андерс Мол/Кристиан Серум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский

7.40 Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия — Команда ОКР

15.15 Волейбол. Мужчины. Финал. Франция — Команда ОКР

Само совершенство

В технической программе командных соревнований российские синхронистки уже показали, что равных в мире им до сих пор нет. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар — не упустим случая еще раз перечислить всех поименно. В воскресенье эта великолепная восьмерка снова выйдет в олимпийский бассейн, чтобы выйти из него чемпионками.



И между прочим, для некоторых девушек этот старт вполне может стать последним в карьере. Кто знает, увидим ли мы еще на официальных стартах ту же Ромашину, для которой эти Игры уже четвертые, или Шишкину с Пацкевич, дебютировавших в Лондоне? Поэтому нет сомнений, что команда будет работать, что называется, на разрыв аорты. Впрочем, как и всегда.

Одновременно с синхронистками закончат свой куда более продолжительный турнир прыгуны в воду. На десятиметровой вышке призеры в синхронных прыжках Виктор Минибаев и Александр Бондарь сумели пройти в финал, причем Бондарь показал третью сумму после китайцев Ян Цзяна и Цао Юаня. Тот же британец Том Дэйли отстал от Александра на 60 баллов. У Минибаева результат скромнее — 14-е место. А в финал попадут лучшие 12 спортсменов.

Еще один вид программы, от которого российские болельщики ждут только золота (а вместе с ним и серебра), состоится в художественной гимнастике. Здесь в квалификации личного многоборья во всей красе себя проявили мировые лидеры, сестры-близнецы Дина и Арина Аверины. Они по итогам выступлений с четырьмя предметами стали первой и второй соответственно с заметным отрывом от конкуренток. Ближайшей из них стала израильтянка Линой Ашрам.

В субботу спортсменкам предстоит еще раз показать все четыре программы, при этом баллы за квалификацию не учитываются. Но если Аверины обойдутся без грубых помарок, это им точно не помешает поделить первое и второе места.

А чуть раньше мы ждем первого дня соревнований в командном многоборье, где за российскую команду выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Трое из них уже имеют в послужном списке золото игр — Максимова и Татарева выиграли его в Рио, а Близнюк побеждала еще в Лондоне. Между прочим, двукратных олимпийских чемпионок в командном многоборье в истории всего три: кроме Анастасии, это Наталья Лаврова и Елена Посевина. А трехкратной — ни одной. Время переписывать историю. Россиянки получили восьмой стартовый номер из 14 сборных, в финал пройдут восемь лучших.

4.00 Художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация

4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

9.20 Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал

13.30 Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа

Быстрее, выше, точнее

Также в субботу состоится, наверное, самый ожидаемый легкоатлетический финал для российских болельщиков. Конечно, это женские прыжки в высоту, где выступит трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

К сожалению, нынешний сезон у примы российской легкой атлетики складывается не так, как ей и всем нам хотелось бы. Ласицкене до сих пор борется с проблемами со здоровьем и поэтому в Токио приехала не главным фаворитом, несмотря на все регалии. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, что для нее не слишком высоко. Хотя таких, как Мария, набралось еще пятеро из 14 участниц финала. И даже украинка Ярослава Магучих, которой прочат золото, со второго раза преодолела 1,90 м. Поэтому ждем, надеемся и болеем.

Как надеемся и на Абдулрашида Садулаева, который может стать двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Для этого ему в весе до 96 кг нужно в финале одолеть одного из самых принципиальных соперников — американца Кайла Снайдера. За прошедший олимпийский цикл россиянин и представитель США уже дважды встречались в решающих схватках чемпионатов мира. В 2017-м победу праздновал Снайдер, в 2018-м убедительный реванш взял Садулаев. Оба — действующие олимпийские чемпионы, правда, Абдулрашид свое золото в Рио добыл в весе до 86 кг.

Также за бронзовую награду в категории до 65 кг сразится Гаджимурад Рашидов. Его оппонент определится в схватке между Исмаилом Мусукаевым, с 2019 года представляющим Венгрию, и Темер-Очирином Тулгой из Монголии.

Заключительные четыре комплекта наград будут разыграны в гребле на байдарках и каноэ. Российские спортсмены продолжают борьбу за две из них. В мужской байдарке-четверке на дистанции 500 м это Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев, а в женском каноэ-двойке на той же дистанции — Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Чтобы выйти в медальные заезды, нужно занимать место не ниже четвертого.

В велотреке продолжаются соревнования в женском индивидуальном спринте — призер Токио в команде Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/8 финала, но борьбу по-прежнему ведет ее боевая подруга Анастасия Войнова. На этой стадии она будет конкурировать с мощнейшей немкой Леа Фридрих, которая тоже уже поднималась на пьедестал в командном спринте и является двукратной чемпионкой мира. А вот Денис Дмитриев в личном турнире спринтеров занял самое обидное четвертое место и теперь ищет утешения в кейрине — в этой дисциплине в субботу пройдет первый раунд.

Женские соревнования по современному пятиборью успеха российской сборной не принесли, хотя он был близок. Теперь шанс порадовать болельщиков в мужском турнире будет у Александра Лифанова. Тем более что после предварительного раунда в фехтовании он делит первое место с представителем Великобритании Джо Чунгом. Как еще раз подтвердил первый соревновательный день, самым важным этапом может стать конкур. Но до него еще нужно плыть и проводить фехтовальный бонусный раунд.

3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы

8.30 Современное пятиборье. Мужчины

9.30 Велоспорт-трек. Мужчины. Кейрин. Женщины. Индивидуальный спринт

12.45 Вольная борьба. Финалы

13.00 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал