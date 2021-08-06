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Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:10
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
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Обзор главных событий 7 августа, 15-го медального дня Олимпийских игр в Токио.

На каждой летней Олимпиаде у сборной России бывает такой «золотой день», когда мы ждем наибольшего количества наград. Иногда ожидания оправдываются, иногда — не совсем. Но в любом случае такой супердень мы ждем 7 августа, когда наши олимпийцы вполне способны побороться за 5—7 золотых медалей.

Сборная России обыграла Бразилию и&nbsp;вышла в&nbsp;финал Олимпийских игр.Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии

Финал, еще финал!

Мы ждали этого восемь лет — и вот наши мужчины-волейболисты снова в олимпийском финале. Который обещает стать не менее захватывающим, чем лондонский, пусть Бразилию ребята уже и обыграли дважды на этом турнире.

В соперниках у команды Туомаса Саммелвуо сборная Франции. С одной стороны, «Трехцветные» заняли четвертое место в нашей группе, одержав всего две победы в пяти встречах. С другой — одна из них одержана над россиянами, которые больше вообще никому в Токио не проигрывали. А после попадания в плей-офф французы преобразились, выбили из турнира действующих чемпионов из Польши во главе с Вильфредо Леоном, а затем отомстили Аргентине.

То, что россияне в решающем матче будут фаворитами, сомнению не подлежит. Но чтобы оправдать этот статус, придется изрядно попотеть.

Вячеслав Красильников и&nbsp;Олег Стояновский.Слово, которое начинается на «Ро». Наши пляжники смели в полуфинале Олимпиады катарцев и повеселились в микст-зоне

Примерно такой же расклад и в мужском пляжном волейболе. Но тут просто необходимо упомянуть, что россияне никогда не выигрывали в этом виде спорта олимпийские медали. Поэтому Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уже вошли в историю. Теперь они в ранге действующих чемпионов мира встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Будет очень ярко и эмоционально, даже не сомневайтесь. И шансов на победу у россиян чуть больше — не напрасно же норвежцев на групповом этапе обыграла вторая по рейтингу наша пара Константин Семенов/Илья Лешуков.

Женская сборная России по&nbsp;водному поло проиграла США в&nbsp;полуфинале Олимпиады.«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены

Также последние матчи будут сыграны на олимпийском турнире по водному поло у женщин. Два дня назад мы все рукоплескали нашим девушкам, давшим бой в полуфинале грозной сборной США и едва не обыгравшим североамериканок. Лишь последние минуты решили судьбу встречи не в нашу пользу. И теперь наши девушки, как и в Рио-де-Жанейро, разыграют бронзу. Причем опять с той же самой сборной Венгрии, которую пять лет назад переиграли в серии послематчевых пенальти. Задача не менее сложная, команды уже встречались на групповом этапе и победителя не выявили — 10:10. И еще один штрих — венгерки на предварительной стадии как раз сумели победить США.

5.30 Пляжный волейбол. Андерс Мол/Кристиан Серум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский
7.40 Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия — Команда ОКР
15.15 Волейбол. Мужчины. Финал. Франция — Команда ОКР

6&nbsp;августа. Токио. Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию.Уплываем в космос. Ромашина — в погоне за вечным олимпийским рекордом синхронисток

Само совершенство

В технической программе командных соревнований российские синхронистки уже показали, что равных в мире им до сих пор нет. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич и Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар — не упустим случая еще раз перечислить всех поименно. В воскресенье эта великолепная восьмерка снова выйдет в олимпийский бассейн, чтобы выйти из него чемпионками.


И между прочим, для некоторых девушек этот старт вполне может стать последним в карьере. Кто знает, увидим ли мы еще на официальных стартах ту же Ромашину, для которой эти Игры уже четвертые, или Шишкину с Пацкевич, дебютировавших в Лондоне? Поэтому нет сомнений, что команда будет работать, что называется, на разрыв аорты. Впрочем, как и всегда.

Одновременно с синхронистками закончат свой куда более продолжительный турнир прыгуны в воду. На десятиметровой вышке призеры в синхронных прыжках Виктор Минибаев и Александр Бондарь сумели пройти в финал, причем Бондарь показал третью сумму после китайцев Ян Цзяна и Цао Юаня. Тот же британец Том Дэйли отстал от Александра на 60 баллов. У Минибаева результат скромнее — 14-е место. А в финал попадут лучшие 12 спортсменов.

Дина Аверина на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Токио.Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!

Еще один вид программы, от которого российские болельщики ждут только золота (а вместе с ним и серебра), состоится в художественной гимнастике. Здесь в квалификации личного многоборья во всей красе себя проявили мировые лидеры, сестры-близнецы Дина и Арина Аверины. Они по итогам выступлений с четырьмя предметами стали первой и второй соответственно с заметным отрывом от конкуренток. Ближайшей из них стала израильтянка Линой Ашрам.

В субботу спортсменкам предстоит еще раз показать все четыре программы, при этом баллы за квалификацию не учитываются. Но если Аверины обойдутся без грубых помарок, это им точно не помешает поделить первое и второе места.

А чуть раньше мы ждем первого дня соревнований в командном многоборье, где за российскую команду выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Трое из них уже имеют в послужном списке золото игр — Максимова и Татарева выиграли его в Рио, а Близнюк побеждала еще в Лондоне. Между прочим, двукратных олимпийских чемпионок в командном многоборье в истории всего три: кроме Анастасии, это Наталья Лаврова и Елена Посевина. А трехкратной — ни одной. Время переписывать историю. Россиянки получили восьмой стартовый номер из 14 сборных, в финал пройдут восемь лучших.

4.00 Художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация
4.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал
9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал
9.20 Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал
13.30 Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа

Эльвира Хасанова.Хасанову вырубило в ходьбе на последних 5 км. Теперь последняя надежда — Ласицкене

Быстрее, выше, точнее

Также в субботу состоится, наверное, самый ожидаемый легкоатлетический финал для российских болельщиков. Конечно, это женские прыжки в высоту, где выступит трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

К сожалению, нынешний сезон у примы российской легкой атлетики складывается не так, как ей и всем нам хотелось бы. Ласицкене до сих пор борется с проблемами со здоровьем и поэтому в Токио приехала не главным фаворитом, несмотря на все регалии. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, что для нее не слишком высоко. Хотя таких, как Мария, набралось еще пятеро из 14 участниц финала. И даже украинка Ярослава Магучих, которой прочат золото, со второго раза преодолела 1,90 м. Поэтому ждем, надеемся и болеем.

Как надеемся и на Абдулрашида Садулаева, который может стать двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Для этого ему в весе до 96 кг нужно в финале одолеть одного из самых принципиальных соперников американца Кайла Снайдера. За прошедший олимпийский цикл россиянин и представитель США уже дважды встречались в решающих схватках чемпионатов мира. В 2017-м победу праздновал Снайдер, в 2018-м убедительный реванш взял Садулаев. Оба — действующие олимпийские чемпионы, правда, Абдулрашид свое золото в Рио добыл в весе до 86 кг.

Также за бронзовую награду в категории до 65 кг сразится Гаджимурад Рашидов. Его оппонент определится в схватке между Исмаилом Мусукаевым, с 2019 года представляющим Венгрию, и Темер-Очирином Тулгой из Монголии.

Олеся Ромасенко.«Верю, что попавшаяся на допинге канадка чиста. Но пока не встречала ни одного человека, кто бы со мной согласился». Заявление российской каноистки

Заключительные четыре комплекта наград будут разыграны в гребле на байдарках и каноэ. Российские спортсмены продолжают борьбу за две из них. В мужской байдарке-четверке на дистанции 500 м это Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев, а в женском каноэ-двойке на той же дистанции — Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Чтобы выйти в медальные заезды, нужно занимать место не ниже четвертого.

В велотреке продолжаются соревнования в женском индивидуальном спринте — призер Токио в команде Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/8 финала, но борьбу по-прежнему ведет ее боевая подруга Анастасия Войнова. На этой стадии она будет конкурировать с мощнейшей немкой Леа Фридрих, которая тоже уже поднималась на пьедестал в командном спринте и является двукратной чемпионкой мира. А вот Денис Дмитриев в личном турнире спринтеров занял самое обидное четвертое место и теперь ищет утешения в кейрине — в этой дисциплине в субботу пройдет первый раунд.

Ульяна Баташова.Россиянка лидировала в пятиборье перед последним видом, но осталась без медали. Драма в Токио

Женские соревнования по современному пятиборью успеха российской сборной не принесли, хотя он был близок. Теперь шанс порадовать болельщиков в мужском турнире будет у Александра Лифанова. Тем более что после предварительного раунда в фехтовании он делит первое место с представителем Великобритании Джо Чунгом. Как еще раз подтвердил первый соревновательный день, самым важным этапом может стать конкур. Но до него еще нужно плыть и проводить фехтовальный бонусный раунд.

3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Полуфиналы и финалы
8.30 Современное пятиборье. Мужчины
9.30 Велоспорт-трек. Мужчины. Кейрин. Женщины. Индивидуальный спринт
12.45 Вольная борьба. Финалы
13.00 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал

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