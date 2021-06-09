«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом

Международный олимпийский комитет представил сборную беженцев на Олимпиаде в Токио.

Самая пестрая сборная Олимпиады

До Олимпиады в Токио осталось 45 дней. Составы олимпийских сборных обретают все более ясные очертания. А во вторник Международный олимпийский комитет обнародовал состав еще одной, по сути, своей собственной сборной — беженцев (Refugee Olympic Team, ROT). Почти как ROC, она тоже выступает в нейтральном статусе. Так что в Токио мы будем хотя бы не одни. Любопытно, что в Рио беженцы тоже были не одни — тогда под олимпийским флагом в качестве независимых атлетов выступал Кувейт и даже взял впервые в своей истории золото в стрельбе. Его представителям тоска по гимну и флагу не помешала.

На играх в Рио-де-Жанейро беженцы выходили на церемонию под олимпийским флагом. Правда, уже по ходу Игр команде придумали и флаг (черный с тонкой оранжевой полосой посередине) и даже гимн. Но официально он не использовался, хотя им обклеили олимпийскую деревню.

Презентация флага команды беженцев — создатели вдохновлялись спасательными жилетами. pic.twitter.com/qPiTjw5CUX — Lublineс93 (@Lublinec931) June 8, 2021

В 2016 году команда насчитывала десять человек. Сейчас их уже 29, и в ней есть и ветераны Рио, и новички. С очень интересной биографией.

Жертвы иранской принципиальности

Например, одна из главных звезд команды — 30-летний иранский дзюдоист Джавад Маджуб. В 2012 году он пробился на Олимпийские игры и не казался мальчиком для битья, но попал в первом же раунде на израильтянина, чемпиона Европы Арика Зееви. Вполне мог проиграть — и Иран решил вопрос просто: в последний момент оставил своего спортсмена дома, сославшись на инфекцию. При этом перед Играми министр спорта Мохаммед Аббаси заявил, что «не соревноваться с сионистами — одна из ценностей и источников гордости иранского народа и спортсменов». Ранее Маджуб признавался, что сдавал матчи соперникам, если в следующем раунде приходилось выходить против израильтянина, — все равно пришлось бы сниматься, что грозило дисквалификацией всей федерации. Сейчас он переехал в Канаду.

Иранцев в команде несколько человек, есть даже действующие олимпийские призеры. Тхэквондистка Кимья Ализаде покинула Иран в прошлом году, заявив, что она «одна из угнетенных женщин, которыми они [правители страны] играют годами. Я носила все, что они говорили. Я говорила все, что они приказывали. Я не хочу больше сидеть за столом лицемерия, лжи и коррупции». Под иранским флагом она взяла бронзу в Рио — повезло, что израильтянок на пути не было.

Есть и гребцы, и другие дзюдоисты — из-за массового оттока иранских спортсменов, в том числе в футболе и шахматах, в стране был скандал и обвинения властей со стороны оппозиции в «потере человеческого капитала».

Наш человек

Есть в сборной и девушка, за которую реально стоит поболеть. Это афганка Нигара Шахин. Она уехала из Афганистана, так как там заниматься контактными единоборствами (а дзюдо, пожалуй, одно из самых контактных) женщинам практически нереально. И уехала в Екатеринбург! В уральском городе она учится в торговом университете и занимается в студенческой команде. Послушайте, какие правильные вещи говорит:

— В Афганистане существует столько табу на занятие спортом для женщин... Мы можем спарринговать только с мужчинами. Это разочаровывает. Для меня было бы честью стать ролевой моделью для девочек в Афганистане. Кажется, я боец не только на татами, но и вне его — против предрассудков.

Ее напарница по сборной беженцев велогонщица из Афганистана Масома Али Зада сначала бежала в Иран из Кабула, затем вернулась, стала заниматься спортом, но под давлением консервативной части общества была вынуждена покинуть страну и переехать во Францию.

Побег от войны через море и пустыню

Сирийка Юсра Мардини сейчас живет в Гамбурге. Она даже выиграла свой заплыв на Олимпиаде в Рио, победив четырех соперниц, но в итоге осталась 41-й из 45 участниц. Мардини бежала из Сирии в 2015 году, незадолго до начала операции российской авиации. На лодке вместе с сестрой они поплыли в Грецию, причем в судне, рассчитанном на семь человек, разместилось 18. Посреди моря мотор отказал, и беженцам пришлось провести в открытой воде три часа. Но было бы странно, если бы пловчиха не выжила. Лодку удалось починить, и сирийцы добрались до Лесбоса, а затем постепенно на перекладных переместились в Германию, пройдя тысячи километров.

Тему Израиля продолжают и другие члены сборной. Например, марафонец из Эритреи Тахловини Габриэсос первым из команды в марте 2021 года выполнил олимпийский норматив. Он бежал от, как написано, «небезопасности» (insecurity) в Эритрее в возрасте 12 лет и буквально по библейскому сюжету дошел до Израиля пешком по пустыне — через Судан и Египет. Там и занимается легкой атлетикой до сих пор — благодаря местному клубу и стипендии МОК. Перед чемпионатом мира 2019 года в Дохе его задержали на пересадке в Стамбуле и продержали в турецкой полиции 27 часов. 5000 метров Тахловини бежит за 14:05. В общем, на многое он, как и сирийка, не претендует, но, конечно, осуществляет мечту и дарит надежду многим ребятам в сложной ситуации, как замечает МОК.

Вообще костяк команды составляют бежавшие от войн африканцы — в основном это Судан. Например, Роуз Локоньен реально убегала от солдат ребенком, и на пути подвернулся грузовик, в котором удалось пересечь границу и отправиться в лагерь в Кении. Анджелина Лолалит спала в кустах, чтобы ее не нашли солдаты во время обысков. Джеймс Ченджик бежал в Кению от призыва 13-летним мальчиком и там занимался с кенийскими бегунами босиком. А есть борец из Ирака Акер аль-Обайди, которому довелось жить на территории запрещенного в России Исламского государства. После попыток призвать его в армию террористов борец бежал на север Ирака и оттуда — в Австрию.

Степанову не взяли

Но есть и представители более благополучных наций. Например, боксер Эльдрик Селья Родригес бежал из охваченной беспорядками Венесуэлы в 2014 году на Тринидад и Тобаго.

«Не проходит и дня, чтобы Селья не тосковал по родине. Доходит до того, что каждый день он ест арепас — национальные венесуэльские лепешки», — трогательно рассказывает сайт МОК.

Сборную комитет набрал интересную и разнообразную. При всем скепсисе в России в отношении беженцев, дескать, заполонили Европу, инициатива олимпийского движения пока развивается достойно. В ней действительно много заслуживающих внимания историй, есть выполнения олимпийских нормативов и нет перебора с пафосом. В России, наверное, вызвало бы взрыв приглашение в команду беглого информатора ВАДА Юлии Степановой, но она в Токио так и не попала — хотя надеялась. Формально из России она бежала, и вполне можно было применить иранский прецедент с давлением властей, но МОК ввязываться в сомнительную авантюру не стал. Судя по документам, по состоянию на март 2021 года статус беженцев в США Степановым так и не дали. Но справедливости ради — беженок из объявленной сборной она бы обогнала.

Нам лишь остается надеяться, что после Токио и Пекина команда беженцев останется единственной нейтральной на Олимпиадах — такое соседство вряд ли нам льстит, несмотря на всю красоту музыки Чайковского.