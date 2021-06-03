Сиси Телфер специализируется на дистанции 400 м с барьерами и попытается пройти на ней отбор на Олимпийские игры. Еще три года назад Телфер выступала среди мужчин.

История Телфер — предельно слезливая и кинематографичная. Над отдельными кусками хочется плакать, если не верите — читайте дальше. И грех было бы не пожелать ей удачи на олимпийском отборе.

Но есть и другая точка зрения. Видеть Телфер в Токио не хотят другие легкоатлетки. Вплоть до 24 лет она была мужчиной и соревновалась среди них. Причем без особого успеха. А потом, едва начав курс гормональной терапии, сразу стала чемпионкой NCAA в беге на 400 м с барьерами. Теперь Телфер рвется на Олимпиаду — и может стать первым в истории «открытым» трансгендером, кто поедет на Игры в легкой атлетике.

Спортсменки негодуют: разве может человек, который вплоть до 24 лет был мужчиной, соревноваться с женщинами?

«Тренер отказался со мной работать, как только узнал, что я трансгендер»

— Я всегда была лишней, — так Телфер описывает свою жизнь. И теперь ее целью и мечтой стало доказать, что уж в Токио она точно лишней не будет. Хотя предпосылок, что бегунья отберется на Игры и тем более завоюет там медаль, пока немного. У Сиси остается всего месяц, чтобы попробовать выполнить олимпийский норматив — 55,40.

На данный момент ее лучшее время — 57,5, то есть целая пропасть до норматива. Если бы речь шла о любой другой спортсменке, можно было бы стопроцентно утверждать, что шансов поехать на Игры нет. Но у Телфер слишком необычная биография, которая в принципе оставляет надежду, что при нормальном тренировочном графике она может резко добавить.

Сиси (тогда ее звали Крэйг) родилась и выросла на Ямайке. Воспитывала ее только мама, и о гендерной дисфории речи не шло. Главным вопросом для семьи было выживание. Потом Телфер поступила в американский университет, где и стала заниматься легкой атлетикой. Сначала бегала спринт, потом по совету тренера переключилась на барьеры. Соревновалась, естественно, среди мужчин. Хотя в общении с друзьями потихоньку стала просить обращаться к себе в женском роде.

В 2017-м Телфер прервала карьеру, так как вопрос с гендерной идентификацией зашел в тупик. «Я не могла больше соревноваться среди мужчин и даже заходить в мужскую раздевалку. Эти парни думали обо мне как о гее. И не понимали, что я на самом деле девушка, которая любит легкую атлетику», — вспоминает Сиси.

Спортсменка начала гормональную терапию, с тем чтобы стать женщиной и формально, и физически. По правилам университетского спорта США, с начала приема гормонов она автоматически получила право соревноваться среди женщин. И уже спустя год Телфер этим правом воспользовалась. Первые победы и титулы принесли бы ей много радости, если бы не травля. Родители ее соперниц возмущались, сами спортсменки отказывались здороваться, и даже собственная мать отреклась и велела больше никогда не приезжать.

Так после завершения университета Телфер оказалась на распутье. Даже новый тренер, узнав, что она трансгендер, тут же отказался с ней работать. Два года Сиси тренировалась самостоятельно, бегая по асфальтовой дороге рядом с домом. В феврале она уехала в Мексику, где наконец нашелся тренер, готовый с ней поработать. Но в разгар пандемии пришлось возвращаться в США, чтобы решить вопросы с документами, и вылететь назад Телфер уже не смогла.

Так что она две недели спала в машине на парковке и питалась дешевым фастфудом, пока ее не приютил бывший психолог из университета. Он впечатлился упорством девушки, которая ради олимпийской мечты готова была стать буквально бомжом. Теперь у Телфер есть дом (по крайней мере временный), тренер и стадион для тренировок. Все это — впервые со времен выпуска из университета. Если Сиси удастся хотя бы выступить на отборочном чемпионате США, это уже можно считать успехом. По крайней мере в смысле внимания прессы она точно даст фору многим.

Почему трансгендера в Токио пустят, а Семеню — нет

Интересно, что Телфер, которая еще три года назад была мужчиной, может выступать на Играх, в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета. Спортсменка согласилась принимать специальные препараты, чтобы понизить уровень тестостерона. Собственно, без этих препаратов смена пола была бы невозможна.

Тут напрашивается сравнение с еще одной бегуньей Кастер Семеня. Южноафриканка никогда не проходила через смену пола, и ее особенность — природная, то есть от Кастер тут ничего не зависит. Просто у Семеня от природы очень высокий тестостерон, что называется гиперандрогенизмом. Снижать его искусственно Кастер не хочет, так как это может нести угрозу для здоровья.

По правилам МОК и международной федерации получается, что с таким тестостероном Семеня может выступать только на дистанции 5000 метров и длиннее. Что для Кастер, которая всегда бегала 800 метров, крайне тяжело. При этом о трансгендерах в правилах ничего не сказано. И пока Телфер пьет таблетки, она спокойно может бегать свою любимую дистанцию. Справедливо ли это, учитывая, что объем сердца, легких, строение мышц у человека, который всего три года назад был мужчиной, явно превышают стандартные женские параметры? Чиновники пока предпочитают хранить молчание.