МОК хочет сделать Игры молодежными и гендерно равными. Какие новые дисциплины нас удивят в Токио?

Почему серфинг — головная боль для организаторов, а в скейтбординге не будет главных звезд

Всего через месяц с небольшим стартуют летние Олимпийские игры в Токио. Пусть с опозданием на целый год, но лучшие спортсмены мира все-таки встретятся вместе в Японии, несмотря на недовольство местных жителей. Десятки видов спорта жили мыслями об Играх и перестраивали календари соревнований из-за переноса Олимпиады. Но больше прочих Токио-2020 ждали те дисциплины, для которых появление на олимпийской арене в этот раз станет дебютным. На удивление таких набралось немало.

Программу XXXII Олимпийских игр в Токио составили еще в 2016-м. Тогда на комиссии международного олимпийского комитета (МОК) делегаты съезда единогласно проголосовали за включение в число олимпийских пяти новых видов спорта — карате, серфинга, бейсбола, скалолазания и скейтбординга. Кроме того, стало известно о появлении дополнительных дисциплин для уже привычных олимпийской семье видов. Встретили реформу по-разному: одни видели в появлении новых дисциплин захват олимпийским движением новых рынков и расширение аудитории, другие — раздутые бюджеты и организационные сложности.

Серфинг — головная боль для оргкомитета Игр

Самым спорным новичком Олимпиады видится серфинг. К примеру, оргкомитет Игр в Париже уже заявил, что в континентальной Франции нет достаточных волн для проведения соревнований. Серферов отправят на Таити — острова в центре Тихого океана, которые принадлежат Франции. Недавно были разговоры об Олимпиаде в Казани. В случае победы заявки Татарстана серфинг, вероятно, отправили бы во Владивосток. Японцам в этом плане повезло — количество новостей о цунами с их берегов подтверждает, что проблем с океаническими волнами у оргкомитета точно не будет. Главное только, чтобы эти волны были соразмерны тем, что нужны спортсменам, иначе шутки местных жителей про «смертоносную» Олимпиаду перестанут быть шутками. Шторм — не коронавирус, от него нельзя привиться, и, каким образом власти остановят чрезмерную сейсмоактивность в регионе, остается загадкой. Ведь в начале весны в нескольких регионах объявляли об эвакуации из-за опасности затопления городов, а теперь в море отправят спортсменов покорять эти волны.

С точки зрения соревновательной составляющей перед нами очередной вид спорта, где будет править субъективность. Участники разделяются на несколько групп (heat), каждая выходит в открытое море на полчаса, чтобы показать свои навыки. За это время нужно поймать минимум две удачные волны и выполнить максимально возможное количество трюков. Судьи оценивают скорость исполнения, креатив, сложность, разнообразие и качество трюка. Максимально возможная оценка за идеальный «заплыв» — десять баллов. Следующие раунды организуют по принципу выбывания слабейших, вплоть до того, пока не останутся в игре только два лучших серфера. Россиян в числе лучших точно не будет, поскольку никто из наших не прошел крайне строгую классификацию. МОК допустил до участия всего 40 спортсменов — по 20 мужчин и женщин.

Россиянам не повезло с выбором дисциплины карате

Не будет наших и в карате. Эта дисциплина попала в число олимпийских всего лишь на один год как экспериментальная и на Играх 2024 и 2028 годов ее точно не будет. В Токио же карате, вероятно, добавили под давлением японцев, которые постоянно пытаются продвигать свои национальные виды спорта. В то же время карате имеет обширную географию, только разночтения в правилах и отсутствие единоначалия мешают ему стать по-настоящему массовым видом спорта.

Долго велись споры насчет того, какую конкретно из многочисленных разновидностей карате выбрать для Олимпиады. Остановились на кумите и ката как самых популярных в XXI веке. Правила кумите простые — два спортсмена сталкиваются друг с другом на небольшом татами 8 на 8, за каждое успешное действие получают очки. Побеждает тот, кто к концу трехминутного матча набирает больше баллов. В кате все гораздо сложнее. Сама дисциплина подразумевает «боевой танец», где нет прямого столкновения противников друг с другом. Они исполняют набор акробатических и боевых движений, имитируя бой с воображаемым соперником, за что получают оценки от судей по ряду критериев. Некоторые критерии для оценки, кстати, спортсмены могут выбрать сами. Понаблюдать будет интересно, хотя, безусловно, жаль, что в Токио не будет сетокан и киокусинкай — в этих видах мы бы боролись за золото на равных с японцами.

Бейсбол вернули, правда, с MLB так и не договорились

Бейсбол возвращается в программу Олимпиады после 12-летнего перерыва. Впервые полноценной олимпийской дисциплиной его стали считать в 1992 году, когда провели дебютный официальный турнир на Играх в Барселоне, — до этого соревнования были исключительно в статусе показательного вида. Правда, при подготовке к Олимпиаде-2012 в Лондоне бейсбол снова исключают. Решение исходило лично от президента МОК Жака Рогге — ему так и не удалось договориться с руководством главной лиги бейсбола США MLB об участии профессионалов, а скупые англичане не очень-то радовались перспективе огромных трат на масштабные соревнования для 300 любителей. Кроме того, против бейсбола были офицеры WADA, которых не допускала до проверки своих спортсменов MLB. Не помогало и противостояние двух конкурирующих международных федераций — бейсбола и софтбола.

Софтбол — это, по сути, тот же бейсбол, только с более простыми и понятными правилами. Он более массовый и подходит для любителей. Мяч для софтбола напоминает по размерам грейпфрут, он более мягкий, чем бейсбольный, и имеет более низкую скорость в полете. В софтбол играют как мужчины, так и женщины. Что интересно, на Олимпиаде будет только женский софтбол по правилам «фаст-питч» — быстрая подача. Так как софтбол стал женским видом, то классический бейсбол примет только мужские сборные. России не будет ни в том, ни в другом виде, как, впрочем, и игроков MLB. Договориться с главной лигой мира у МОК так и не получается, поэтому Олимпиаду-2024 в Париже бейсболисты вновь пропустят. Зато наверняка появятся в 2028-м в Лос-Анджелесе. И там, вероятно, дебютируют и профессионалы. Американцам же надоело проигрывать Кубе и Южной Корее из-за слабого состава?

В Токио дебютирует скейтборд — но без Шона Уайта

Скейтбординг — еще одна дисциплина, в которой россиянам пробиться на Игры не удалось. Хотя сильный райдер у нас есть — это Максим Круглов. Он входил в топ-20 мирового рейтинга и должен был квалифицироваться в Токио, если бы не дисквалификация WADA на четыре года. Ага, в скейтборде тоже есть допинг! Только запрещенных веществ Максим не принимал, а бан получил по старой традиции русских спортсменов — глупости и незнания антидопинговых законов. В 2019 году он категорически отказался от сдачи крови на допинг-тест и нахамил офицеру РУСАДА, который и пытался взять у него пробу. Дело в том, что незадолго до теста он принял неназванное вещество, которое считается запрещенным в соревновательный период, а представитель РУСАДА пришел к нему домой в межсезонье.

То есть не устраивай Максим из процесса допинг-теста скандала, никаких санкций к нему бы и не было, а так первые в истории соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде он будет смотреть по телевизору. Как и знаменитый сноубордист Шон Уайт, который сочетал сноуборд со скейтбордингом и даже выиграл два раза X Games — самый престижный старт для экстремалов. Шон часто в интервью говорил о желании поехать в Токио, вот только до дела так и не дошло. Уайт останется в своей стихии и через год планирует выступить в Пекине на зимних Играх. Тони Хоука тоже не будет, ему сейчас 53 года.

Скалолазание — шанс на российское золото

Если вы на Олимпиаде смотрите только за выступлениями российских спортсменов, то из всех новых видов спорта вам подойдет лишь скалолазание. Здесь у нас сильная заявка и сразу три участника — больше только у хозяев Игр японцев и команды Франции. От сборной Олимпийского комитета России в Японию вылетают Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина. Рубцов с Мешковой завоевали право участия на Олимпиаде победами на чемпионате Европы, который проводили в ноябре в Москве. Каплина завоевала свою квоту на Игры в олимпийском отборочном турнире.

У нас действительно хорошая школа скалолазания, которую развивали еще с советских времен в рамках военной подготовки школьников, а также программы ГТО. На Олимпиаде будет необычный вид скалолазания, формат которого придумали специально под Игры. Объединили три разрозненные дисциплины — каждый выступит в лазании на трудность, боулдеринге и лазании на скорость. Спортсмены жаловались, что это похоже на желание отправить стайеров бегать спринт, поэтому с 2024 года скоростное скалолазание и боулдеринг разделят на два отдельных вида с дополнительным комплектом медалей. А в Токио как минимум одна медаль должна быть у россиян, а возможно, на арене в Токио зазвучит и Первый концерт Чайковского.

Новые командные соревнования и эстафеты

Важно сказать и о дополнительных дисциплинах для уже привычных в олимпийской программе видов спорта. К примеру, появление на Играх в Токио баскетбола 3 х 3 (стритбола) удивило многих. Значит ли это, что шансы теперь есть у мини-футбола? В классическом баскетболе в Японию может поехать только мужская сборная (квалификация в июле), зато в формате 3 х 3 мы выиграли сразу две путевки — и для мужчин, и для женщин. Причем обе команды попали на Олимпиаду автоматически, без отбора — за счет высокой позиции мирового рейтинга. Мужчины в 2014-м выигрывали бронзу чемпионата мира по стритболу, девушки в 2017-м даже побеждали!



Из прочего в академической гребле появились соревнования среди распашных безрульных четверок у женщин, в трековом велоспорте — соревнования в «мэдисоне» (мужчины и женщины), а также в дисциплине BMX (мужчины и женщины). В дзюдо, триатлоне и стрельбе из лука добавлены командные соревнования, в легкой атлетике — смешанная эстафета 4x400 м, в настольном теннисе добавлен турнир смешанных пар, в плавании — дистанции 800 м (мужчины) и 1500 м (женщины), а также смешанная комбинированная эстафета 4x100 м. Для фехтования убрали странное правило, когда каждую Олимпиаду путем чередования убирали для одного вида оружия командные соревнования, — теперь на каждые Игры будут попадать сборные и по сабле, и по шпаге, и по рапире.