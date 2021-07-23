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Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Михайлов считает, что Россия достойна иметь флаг на Играх

09:42
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Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Максим Михайлов рассказал об ожиданиях от церемонии открытия Игр.

«Семья, безусловно, была очень рада, меня все поздравляли, — приводит слова Михайлова ТАСС. — Сказали, что обязательно будут смотреть церемонию открытия. Многие, кто не собирался изначально смотреть церемонию из моих друзей и знакомых, будут ее смотреть, все очень счастливы, как и я, когда узнал об этом.

Я еще заранее слышал, что являюсь кандидатом, и когда меня выбрали, то был очень счастлив, что выбор пал на меня. Конечно, будет не хватать российского флага, мы все представляем Россию, я считаю, что такая большая и великая страна, как Россия, достойна флага. И многие зрители из других стран хотели бы видеть именно Россию, а не команду ROC, однако имеем то, что имеем. Но спортсмены, которые будут участвовать, будут сконцентрированы на победе".

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. На Олимпиаде в Токио национальная сборная будет выступать как команда Олимпийского комитета России.

Церемония открытия Игр-2020 состоится 23 июля в 14.00 по московскому времени. Олимпийская сборная России пройдет на параде под 77-м номером. Еще одним знаменосцем будет фехтовальщица Софья Великая.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11968851

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