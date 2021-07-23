Президент ВАДА: «Вы знаете, какого наказания мы хотели для России, но получили не то, что просили»

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о санкциях в адрес России.

«Вы знаете, какого наказания мы просили для России и что мы получили, — цитирует «РИА Новости» Баньку. — Получили не то, что просили. Особенно это относится к форме спортсменов. Но то, что мы получили, сделано в соответствии с решением CAS. Это не то, чего мы хотели, но мы должны принять это.

Мы здесь обвинители, как я сказал, это санкции, которые наложил CAS. Подчиняемся его решению. Я бы обратил внимание, что на форме не написано «Россия», у российских спортсменов аббревиатура ROC.

Решение CAS в декабре прошлого года — это была победа ВАДА с одной стороны, потому что наши доказательства приняли. С другой стороны, мы разочарованы сокращением уровня наказания, условий наказания. Что касается моего отношения, когда я вижу российских спортсменов в форме цветов их флага, думаю, с моей стороны будет неправильно говорить об этом".

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Изначально Россия была дисквалифицирована на четыре года

На Олимпиаде в Токио национальная сборная будет выступать как команда Олимпийского комитета России. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.