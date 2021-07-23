Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Президент ВАДА: «Вы знаете, какого наказания мы хотели для России, но получили не то, что просили»

09:12
Теги:

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о санкциях в адрес России.

«Вы знаете, какого наказания мы просили для России и что мы получили, — цитирует «РИА Новости» Баньку. — Получили не то, что просили. Особенно это относится к форме спортсменов. Но то, что мы получили, сделано в соответствии с решением CAS. Это не то, чего мы хотели, но мы должны принять это.

Мы здесь обвинители, как я сказал, это санкции, которые наложил CAS. Подчиняемся его решению. Я бы обратил внимание, что на форме не написано «Россия», у российских спортсменов аббревиатура ROC.

Решение CAS в декабре прошлого года — это была победа ВАДА с одной стороны, потому что наши доказательства приняли. С другой стороны, мы разочарованы сокращением уровня наказания, условий наказания. Что касается моего отношения, когда я вижу российских спортсменов в форме цветов их флага, думаю, с моей стороны будет неправильно говорить об этом".

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Изначально Россия была дисквалифицирована на четыре года

На Олимпиаде в Токио национальная сборная будет выступать как команда Олимпийского комитета России. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210723/cas-1742461268.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Интуитивный интерфейс. Гассиев сломал Валлиша
МОК прокомментировал отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады в Токио
Россиянка упала в обморок на Олимпиаде в Токио. Что случилось с лучницей Гомбоевой?
Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд