Журова назвала реальной цель попасть в тройку неофициального медального зачета Олимпиады-2020

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение назначить знаменосцами сборной России на церемонию открытия Олимпийский игр в Токио Максима Михайлова и Софью Великую.

«Флаг ОКР отождествляет Россию, — сказала Журова «СЭ». — Он всегда использовался в олимпийской деревне и обозначал нашу делегацию. Флаг ОКР передают спортсменам, когда они уезжают на Олимпиаду. Если я не ошибаюсь, то мне передавали флаг именно ОКР, когда мы уезжали в Турин. Есть определенные традиции, которые необходимо соблюдать. Флаг ОКР для олимпийцев имеет огромное значение. Нам могут вводить любые санкции, но мы все равно сохраняем свою символику. Будем болеть за наших, это несомненно! Нам осталось подождать год, и к нам национальные символы вернутся. Совсем немного подождем, и я надеюсь, что все разрешится нормально».

Журова также согласна с целью попасть в тройку в неофициальном медальном зачете.

«Перед каждой Олимпиадой мы выставляем такую цель. Единственное, что это сделать будет крайне непросто в связи с ограниченным составом наших легкоатлетов. А там самый емкий вид олимпийской программы. Легкая атлетика в положении, когда есть вопросы. Второе место взять сложно, а вот третье вполне реально, с этим соглашусь. Это неофициальный командный зачет, но для каждой страны это престижно. МОК не поддерживает подобное соревнование, это только журналисты и страны себе придумали. Этот зачет может поднять национальный дух и привлечь людей к занятиям спортом», — добавила Журова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.