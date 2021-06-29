Глава ВФП Сальников прокомментировал задачу сборной попасть в тройку медального зачета Олимпиады

Руководитель Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал задачу сборной России на предстоящей Олимпиаде в Токио — попасть в тройку неофициального медального зачета.

«Задачи спортивные — это гадание на кофейной гуще, — сказал Сальников «СЭ». — Но спорт тем и интересен, что он непредсказуем. Иначе бы все ставки были сделаны и выигрыши получены. Давайте так рассуждать: каждый стремится к максимуму, каждый спортсмен на Олимпийских играх хочет завоевать медаль. Строить планы — это дело неблагодарное. Он зависит не только от готовности спортсмена, но и от многих других факторов. Надо стремиться к лучшему».

Также Сальников отреагировал на выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Нейтральный флаг понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

«Знаменосцы — это традиция, которая соблюдается на всех Олимпиадах. Считаю, что она вполне правомерна. Знаменосец — это достойный спортсмен. И Михайлов, и Великая подходят на эту роль», — добавил Сальников.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.