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Валуев — о задачах на Играх в Токио: «Крайне сложно представить Россию на третьем месте»

18:00
Николай Валуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал задачи сборной России и выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игры в Токио. Нейтральный флаг понесут Виктор Михайлов и Софья Великая.

«Мы уже проходили историю с флагами. Ситуация не нова для нас, придумывать ничего не надо. Не стоит беспокоить спортсменов этими переживаниями. Насчет третьего места в медальном зачете могу сказать, что это прогноз из области невозможного. Это крайне сложно сегодня представить Россию на этом месте. Не забывайте, что у нас целые виды спорта, в которых мы сильны, под обструкцией. Значит, мы не сможем там выступить. Так что давайте не будем строить такие планы. Просто пожелаем нашим спортсменам удачи», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.

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