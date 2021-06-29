Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал задачи сборной России и выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпийских игры в Токио. Нейтральный флаг понесут Виктор Михайлов и Софья Великая.

«Мы уже проходили историю с флагами. Ситуация не нова для нас, придумывать ничего не надо. Не стоит беспокоить спортсменов этими переживаниями. Насчет третьего места в медальном зачете могу сказать, что это прогноз из области невозможного. Это крайне сложно сегодня представить Россию на этом месте. Не забывайте, что у нас целые виды спорта, в которых мы сильны, под обструкцией. Значит, мы не сможем там выступить. Так что давайте не будем строить такие планы. Просто пожелаем нашим спортсменам удачи», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.