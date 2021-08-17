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Зеленский считает, что Украина должна побороться за проведение Олимпиады

19:55
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в стране.

«У нас их никогда не было, — цитирует Зеленского сайт главы государства. — Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче».

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Дополнительная информация:

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-pidtrimuvatime-svoyih-sportsmeniv-i-stvoryuvatime-d-70121

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Евгений Петров все материалы автора

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