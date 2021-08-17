Зеленский считает, что Украина должна побороться за проведение Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в стране.

«У нас их никогда не было, — цитирует Зеленского сайт главы государства. — Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче».

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.