Глава НОК Украины Бубка поблагодарил Зеленского за поддержку спортсменов
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, знаменитый прыгун с шестом Сергей Бубка выразил благодарность президенту страны Владимиру Зеленскому. Глава государства встретился с украинскими олимпийцами.
«Мы чувствуем вашу поддержку и гордимся таким отношением, благодаря которому видим будущее украинского спорта, — цитирует Бубку сайт президента Украины. — Мы услышали о вашем видении относительно подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе. Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов».
На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Дополнительная информация:
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-pidtrimuvatime-svoyih-sportsmeniv-i-stvoryuvatime-d-70121
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