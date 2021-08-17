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Глава НОК Украины Бубка поблагодарил Зеленского за поддержку спортсменов

19:47

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, знаменитый прыгун с шестом Сергей Бубка выразил благодарность президенту страны Владимиру Зеленскому. Глава государства встретился с украинскими олимпийцами.

«Мы чувствуем вашу поддержку и гордимся таким отношением, благодаря которому видим будущее украинского спорта, — цитирует Бубку сайт президента Украины. — Мы услышали о вашем видении относительно подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе. Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов».

На Олимпиаде в Токио Украина завоевала 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Дополнительная информация:

https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-pidtrimuvatime-svoyih-sportsmeniv-i-stvoryuvatime-d-70121

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Евгений Петров все материалы автора

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