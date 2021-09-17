Софья Великая рассказала, как распорядилась подаренными за олимпийские медали машинами

Олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, что сделала с подаренной в честь победы на Олимпиаде в Токио машиной.

Ранее сообщалось, что несколько олимпийцев выставили свои автомобили на продажу.

«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Все-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, призеры вправе сделать с ним все, что им захочется, согласно необходимости.

После Лондона подарили Audi. Обалденная машина — седан. Просто бомба. Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придется заносить внутрь коляски и другие вещи. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль. После Рио-де-Жанейро был BMW X6, который поменяла на BMW X5. Не устраивало, что крыша скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно. Сейчас нам вручили как раз ключи от BMW X5. Она меня полностью устраивает и мне подходит. Надпись на капоте «Команда России». Подсветка от Фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — приводит слова Великой RT.

36-летняя Софья Великая участвовала в четырех Олимпиадах. В ее активе две золотые медали и три серебряные.