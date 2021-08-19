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Винер-Усманова: «Будем действовать на всех уровнях. Если понадобится — дойдем до CAS»

18:29
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты соревнований непредвзятыми на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Другого ответа мы и не ожидали услышать, — сказала Винер-Усманова «СЭ». — Все, кто делал анализ этого судейства, были причастны к тому, что произошло. К сожалению, Технический комитет во главе с Кузьминой Натальей Ивановной допустил эту несправедливость по отношению к российской гимнастке. Было допущено огромное количество нарушений, причем по регламенту: время выставления оценок, время разбора блоков и так далее. Они сделали такой анализ, которым сами и руководили. Для нас в этом нет ничего нового. Мы готовим материалы, которые будем дальше использовать, чтобы доказать — все, о чем мы говорим и пишем, соответствует действительности».

Винер-Усманова также заявила, что не может получить исходные материалы по выставленным оценкам.

«Мы будем действовать на всех уровнях по процедуре, как положено. И до окончательного, если это нужно будет, мы дойдем и до CAS. Хотим, чтобы нам предоставили исходные материалы — как эти оценки выставлялись. Нам эту информацию не дают. Наверное, будем ее как-то требовать через инстанции, которые могут это сделать. Мы провели свой анализ с судьями высшей категории. Все судьи сошлись на том, что оценки выставлены неправильно», — добавила Винер-Усманова.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

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Артем Бухаев все материалы автора

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