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Александр Карелин: «Победители Олимпийских игр по борьбе растут в деревнях»

10:25
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Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин рассказал, где воспитываются будущие олимпийские чемпионы по борьбе, а также разъяснил идею программы «Сельский тренер».

«Именно в деревнях растут наши будущие чемпионы, неизбалованные и неиспорченные, они приходят в борьбу и становятся триумфаторами Олимпийских игр. В Башкирии активно продвигается программа «Сельский тренер», и тиражировать ее на федеральном уровне не просто можно, а должно. Идея заключается в том, что регион выделяет подъемные средства в 600 тысяч рублей для тренера, готового переехать в сельскую местность и преподавать там борьбу. Программа имеет прекрасные результаты в регионе и хорошие перспективы развития на федеральном уровне, и мы будем это поддерживать», — сказал Карелин при посещении чемпионата мира в Уфе.

Чемпионат мира по олимпийским видам борьбы среди юниоров проходит в Уфе с 15 по 22 августа. В нем принимают участие борцы из 55 стран. Россия впервые принимает эти соревнования.

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