Поздняков: «ОКР удалось отстоять право на национальную идентификацию в споре с ВАДА»

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил всех россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации. Среди прочего он отметил, что ОКР удалось отстоять право на национальную идентификацию в споре со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Праздник, который всегда был наполнен особым смыслом, а в последнее время для всего нашего спорта имеет особую дополнительную ценность и символизм, — цитирует Позднякова сайт ОКР. — Национальный триколор всегда был и остается главным соучастником любой крупной спортивной победы. Мы видели, как каждый успех наших олимпийцев на Олимпиаде в Токио подчеркивал их исключительно трепетное отношение к родному флагу. Это была не внешняя показная составляющая, а глубокое внутреннее желание биться не только за высокие результаты, но и за честь своей страны».

Поздняков подчеркнул, что изначально на международной арене настаивали на запрете любой государственной российской символики на всех международных соревнованиях в течение четырех лет.

«ОКР расценивает эти санкции как неприемлемые, необоснованные и неадекватные, и именно на этом строилась вся наша позиция во время судебного процесса в CAS (Спортивном арбитражном суде), — отметил глава организации. — Несмотря на итоговое решение, с которым мы не согласны в части ограничений на использование российского флага и гимна нашей страны и иных ограничений, примененных CAS, считаю, что нам удалось отстоять важнейшее право на национальную идентификацию. А именно на то, чтобы элементы российского триколора в экипировке, флаге команды, других атрибутах давали возможность нашим спортсменам однозначно ассоциироваться с родной страной и с гордостью за нее отмечать свои победы».