Вице-премьер Японии сомневается, что Олимпиада летом этого года будет иметь смысл

Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо заявил, что проведение Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса пока находится под вопросом.

— Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом будут бессмысленными, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов, — написал журналист CNN Уилл Рипли на своей странице в Twitter. — Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но одна Япония не вправе принять решение.

Олимпийские Игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее МОК отказался отменять Олимпиаду-2020

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено. Однако о переносе Олимпиады ничего не сообщалось.

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