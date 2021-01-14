Великая не согласна с лишением чистых атлетов флага и гимна

Глава комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, как сама относится к недавнему решению Спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА.

— Считаю, что юристы отстояли в суде нашу позицию, и принятые CAS решения можно рассматривать положительно, — отметила Великая. — Единственное, как действующая спортсменка, я не согласна с решением по флагу и гимну. Именно с позиции чистых атлетов, не имеющих допингового прошлого, это было несправедливо.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

(Антон Бабошин)