ВАДА запретило официальным лицам России посещать Олимпиаду в течение 4 лет

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что по решению исполкома ВАДА было принято запретить российским официальным лицам, представителям Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырех лет.

В понедельник на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне было принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Организация утвердила список санкций для России на основании предложений комитета по соответствию.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн