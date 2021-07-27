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В Токио зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом

11:22
В Токио зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. Фото Getty Images
В Токио зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. Фото Getty Images
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В Токио, где проходят Олимпийские игры, за последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за всю пандемию, информирует газета Майнити.

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Как отмечается, заболело более трех тысяч человек. Однако, по информации телеканала NHK, за сутки зафиксировано 2848 новых инфицированных.

Прошлый рекорд был зафиксирован 7 января. Тогда заболело 2520 человек за сутки.

Напомним, что за последние сутки положительный тест на коронавирус сдали семь человек, непосредственно задействованных в проведении Олимпиады-2020 Токио.

Двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады достигло отметки 160.

Олимпиада в Токио, перенесенная на год из-за пандемии, проходит с 23 июля по 8 августа.

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