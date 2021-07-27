В Токио зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Токио, где проходят Олимпийские игры, за последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за всю пандемию, информирует газета Майнити.

Как отмечается, заболело более трех тысяч человек. Однако, по информации телеканала NHK, за сутки зафиксировано 2848 новых инфицированных.

Прошлый рекорд был зафиксирован 7 января. Тогда заболело 2520 человек за сутки.

Напомним, что за последние сутки положительный тест на коронавирус сдали семь человек, непосредственно задействованных в проведении Олимпиады-2020 Токио.

Двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады достигло отметки 160.

Олимпиада в Токио, перенесенная на год из-за пандемии, проходит с 23 июля по 8 августа.