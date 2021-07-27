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На Олимпиаде массово отменяют и переносят соревнования. Токио-2020 снова под угрозой?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 07:55
На Токио обрушился тайфун во время проведения Олимпийских игр. Фото Getty Images
На Токио обрушился тайфун во время проведения Олимпийских игр. Фото Getty Images
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Уже на четвертый день Олимпиады погода дала о себе знать по-настоящему — это какое-то проклятие.

Япония — удивительная страна в том смысле, что она по всей логике в принципе непригодна для жизни. Август каждого года вас сносит тайфун, если дом выстоял, добивает через пару лет землетрясение, ну а если и это вы пережили, то цунами уж точно достанет. Но на всем этом фоне на Японских островах выросла одна из самых продвинутых цивилизаций мира.

Но проводить здесь какие-либо массовые мероприятия все равно чревато. Можно вспомнить про проклятие Токио, которое не позволяет третий раз подряд провести Игры здесь в срок. Болевой порог организаторов повышается — еще лет 20 назад провели бы, вокруг чего сейчас куча хлопот во имя безопасности. И вот уже на Кубке мира по регби два года назад пришлось из-за тайфуна два матча группового этапа отменять. Их даже не перенесли — просто отменили, лишив сборную Италии пусть малейшего, но шанса побороться с Новой Зеландией за плей-офф.

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Что под угрозой?

У Олимпиады есть запас прочности в несколько дней, но сегодня тайфунные дела снова дали о себе знать. Во вторник отменены соревнования по теннису, парусному спорту, на полуфиналах остановлен серфинг, стрельба из лука впервые в истории полностью перенесена на другой день. Старт триатлонисток также откладывался, но все же состоялся — и впервые в истории его выиграла представительница Бермуд, острова площадью 54 квадратных километра.

Российская лучница Светлана Гомбоева и теннисистка Анастасия Павлюченкова знают, что такое погода в Токио — им обеим становилось плохо во время соревнований. В теннис поиграть сегодня попытались, но позже утром руководители закрыли все корты из-за последствий дождя. Это первая ласточка тайфуна. Вчера в этот тропический дождь довелось попасть, буквально за полминуты почувствовал себя Рыловым, плывущим в бассейне. Но после жары грех жаловаться.

Потому что первые дни Олимпиады спортсмены изнывали от жары. Теннисисты просили ставить матчи на вечер, а после битвы триатлонистов в СМИ появились статьи, что устроители Игр врали о погоде. И действительно, из уст местного оргкомитета звучали заверения, что «климат позволяет проводить соревнования в мягких, идеальных условиях». Высокую влажность и плюс 35 никак таковыми не назовешь.

Лучший теннисист мира Новак Джокович тоже был аккуратен: «Мы знали, куда ехали, но, когда ты выходишь на корт и чувствуешь эту жару, становится очень сложно». В принципе, когда все в равных условиях, сложно что-то предъявить. Где, как не здесь, показывать характер, так сказать. Правда, тогда зачем все эти антиковидные протоколы безопасности? Если уж устраивать игры героев, то по полной программе.

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Основной удар — на следующей неделе

Теннис в теории еще можно перевезти под крышу, но можно ли найти подходящий аквапарк, чтобы отправить плескаться в нем серфингистов и яхтсменов? Эта задача почти невыполнимая.

Тайфуну уже даже дали имя — «Непартак». Пока он только набирает мощь. И по прогнозам достигнет Токио в начале следующей недели. Ближайшие несколько дней в городе ожидается пасмурная погода и дожди. Теннисный турнир может сильно затянуться, но под угрозой могут оказаться даже «крытые» виды спорта. В случае с отменой регби два года назад был признан небезопасным выезд из отеля.

На момент написания этой заметки соревнования по большей части видов спорта возобновили. Но скорее всего, отмены и переносы на этой Олимпиаде не последние.

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