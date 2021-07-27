На Олимпиаде выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом
07:00
За последние сутки положительный тест на коронавирус сдали семь человек, задействованных в проведении Олимпиады-2020 Токио, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр.
Двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады достигло отметки 160.
Олимпиада проходит с 23 июня и завершится 8 августа.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю