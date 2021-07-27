На Олимпиаде выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки положительный тест на коронавирус сдали семь человек, задействованных в проведении Олимпиады-2020 Токио, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр.

Двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады достигло отметки 160.

Олимпиада проходит с 23 июня и завершится 8 августа.