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На Олимпиаде выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом

07:00
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За последние сутки положительный тест на коронавирус сдали семь человек, задействованных в проведении Олимпиады-2020 Токио, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр.

Двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады достигло отметки 160.

Олимпиада проходит с 23 июня и завершится 8 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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