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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Два спортсмена сборной Нидерландов и два члена сборной Словакии заразились коронавирусом перед Олимпиадой

12:26

Тхэквондистка сборной Нидерландов Ресхми Огинк перед стартом Олимпиады в Токио заразилась коронавирусом, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Нидерландов.

Днем ранее заразилась скейтбордистки национальной команды Кэнди Якобс. Обе спортсменки отправлены на 10-дневный карантин и не смогут выступить на Олимпиаде.

Кроме того, заразился один из сотрудников сборной Нидерландов по гребле.

«У меня нет слов. Я сделала все, что было в моих силах, упорно работала, чтобы попасть на Олимпиаду даже после серьезной травмы колена. И все заканчивается таким образом, это конец моей карьеры», — сказала 31-летняя Огинк.

Добавим, что коронавирусом заразились еще два члена сборной Словакии. Об этом сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на Национальный олимпийский комитет. Их имена не сообщаются. Они отправлены на 14-дневный карантин.

Напомним, что сегодня, 22 июля, стало известно о 12 новых случаях заражения коронавирусом перед стартом Олимпиады в Токио. Всего с 1 июля был выявлен 91 случай заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой.

В Токио за сутки до церемонии открытия Олимпиады-2020 зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января 2021 года. В Токио объявлен четвертый уровень чрезвычайного положения.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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