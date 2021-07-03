Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В Токио могут отменить решение пустить болельщиков на трибуны во время Олимпиады

09:55
Новый олимпийский стадион в Токио. Фото AFP
Новый олимпийский стадион в Токио. Фото AFP
Теги:

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии правительство страны 8 июля может пересмотреть решение частично открыть трибуны во время Олимпиады для местных болельщиков.

Ранее было объявлено, что на каждое из соревнований Игр-2020 смогут попасть до 10 тысяч зрителей (но не более 50 процентов от вместимости арен). Однако после того, как в конце июля в Токио и некоторых других префектурах было отменено чрезвычайное положение, число заражений COVID-19 неуклонно растет. Ожидается, что к августу больницы Японии исчерпают свои возможности по госпитализации пациентов с тяжелыми симптомами болезни.

Между тем на стартующую 23 июля Олимпиаду должны приехать более 70 тысяч иностранных спортсменов, тренеров, судей, журналистов и функционеров более чем из 200 стран мира. Это вызывает обеспокоенность у японцев, несмотря на уверения организаторов Игр о драконовских мерах безопасности в отношении всех гостей Игр-2020.

По данным газеты Yomiuri Shimbun, 8 июля планку в 10 тысяч болельщиков планируется уменьшить, особенно в отношении соревнований в вечернее время. В настоящее время в Токио действует запрет на работу ресторанов после 20:00. Не исключено, что ограничительные меры по мере распространения новых штамов станут еще жестче.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Никифорова, Саленко и Цымбаларя объявили предателями. С чего начиналась сборная Украины
Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное