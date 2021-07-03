ЦСКА подтвердил участие Фукса и Гайча в Олимпийских играх

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что два игрока армейцев примут участие в футбольном турнире Олимпийских Игр в Токио.

Речь идет о защитнике Бруно Фуксе, который ранее был внесен в заявку сборной Бразилии на турнир, а также форварде Адольфо Гайче, который будет играть за команду Аргентины.

22-летний Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года и принял участие в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Фукс не принимал участия в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Вторую половину сезона-2020/2021 Гайч провел в аренде у «Беневенто», забив два гола в 15 матчах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет на турнире в группе D с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией. Аргентина в группе C встретится с Испанией, Египтом и Австралией.