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В олимпийскую сборную Великобритании вошла 12-летняя скейтбордистка

23:25
Скай Браун. Фото Instagram
Скай Браун. Фото Instagram

В олимпийскую сборную Великобритании вошла 12-летняя скейтбордистка Скай Браун. Она станет самым молодым британским олимпийцем, когда-либо принимавшим участие в летних Играх, на момент соревнований ей будет 13 лет, сообщает BarDown.

В мае 2020 года во время тренировки Скай Браун упала с рампы и получила несколько серьезных травм. В апреле 2021-го она заявила, что рассматривает возможность принять участие в Олимпиаде и как серфингистка, однако в итоге остановилась на скейтбординге.

Вместе со Скай Браун в команду попала и 14-летняя скейтбордистка Бомбетт Мартин, в 2021 году занявшая первое место на чемпионате Великобритании.

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Иван Шитик все материалы автора

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