В МОК не согласны, что Олимпиаду-2021 нельзя будет провести без вакцины от коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) из Австралии Джон Коатес не согласен с тем, что Олимпиаду в Токио в 2021 году нельзя будет провести, если не появится вакцина от коронавируса. Ранее такое мнение высказали некоторые ученые.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует нам продолжать готовиться к запланированным датам, и мы так и делаем, — цитирует Коатеса АР. — Это не зависит от вакцины. Если появится вакцина, то это будет хорошо. Но мы будем продолжать руководствоваться рекомендациями ВОЗ и органов здравоохранения в Японии».

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 188 596 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 225 615 человек умерли, выздоровели — 986 622.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.