Эстафета олимпийского огня в Фукуоке отменена
16:57
Администрация Фукуоки объявила, что в их регионе будет отменен этап эстафеты олимпийского огня. В префектуре пройдет только церемония передачи огня.
Ранее, 7 апреля эстафету олимпийского огня отменили в Осаке из-за риска распространения коронавирусной инфекции. А 22 апреля был выявлен первый случай положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников, обеспечивавших проведение мероприятия.
Эстафета олимпийского огня началась 25 марта в Фукусиме и продлится до 23 июля. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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