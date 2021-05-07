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Эстафета олимпийского огня в Фукуоке отменена

16:57
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Администрация Фукуоки объявила, что в их регионе будет отменен этап эстафеты олимпийского огня. В префектуре пройдет только церемония передачи огня.

Ранее, 7 апреля эстафету олимпийского огня отменили в Осаке из-за риска распространения коронавирусной инфекции. А 22 апреля был выявлен первый случай положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников, обеспечивавших проведение мероприятия.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта в Фукусиме и продлится до 23 июля. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11322763

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