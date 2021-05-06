Норвежская лыжница Йохауг выступит в олимпийской квалификации в беге на 10 000 метров

Норвежская лыжница Тереза Йохауг примет участие в олимпийской квалификации по бегу на 10 тысяч метров, сообщает NRK 6 мая. В случае прохода квалификации она получит право выступить на летней Олимпиаде в Токио.

«Появилась возможность пробежать 10 тысяч метров, и эта возможность может стать последней в текущем году, — сказал менеджер спортсменки Йорн Эрнст. — Олимпийский норматив — это ее цель чтобы было к чему стремиться. Возможность выступления на Олимпиаде в Токио? Мы пока особо не думали об этом, если честно».

32-летняя норвежка — 14-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка-2010 в эстафете, серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Сочи. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.