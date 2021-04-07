Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за пандемии коронавируса

Губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура объявил об отмене проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона.

«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться от выхода на улицу без экстренной необходимости на территории всей префектуры Осака. В связи с этим, мы отменяем эстафету олимпийского огня которая должна была проходить по дорогам префектуры», — приводит Reuters слова Есимуры.

Эстафета олимпийского огня в Японии стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. Мероприятия, связанные с эстафетой, должны были состояться в Осаке с 13 по 14 апреля. Во вторник, 6 апреля в Осаке выявили 719 случаев коронавируса за сутки, власти префектуры попросили жителей оставаться дома в рамках противодействия распространению инфекции. Сегодня, 7 апреля было выявлено 878 новых случаев коронавируса на территории Осаки.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.