На эстафете олимпийского огня в Японии зафиксирован первый случай коронавируса

У одного из сотрудников, обеспечивавших проведение эстафеты олимпийского огня в Японии, выявлен положительный тест на коронавирус, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел на этапе эстафеты в префектуре Кагава. Это первый случай положительного теста на коронавирус, выявленный в ходе проведения мероприятия у персонала, занятого на его обслуживании.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта и продлится до 23 июля. В ней примут участие 10 тысяч факелоносцев. Сама Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.